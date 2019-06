Real Madrid, Courtois chiama Mbappé: “Sarebbe il benvenuto…”

Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero il Real Madrid interessato all’acquisto di Kylian Mbappé. I blancos, dopo il colpo Hazard, vorrebbero portare nella capitale spagnola un altro top player, dimenticando così l’ultima opaca stagione. L’attaccante, da parte sua, sarebbe pronto a lasciare il Paris Saint-Germain per tentare l’avventura spagnola. Nel frattempo, di un eventuale arrivo al Real del francese, ha parlato il portiere Thibaut Courtois, ospite del Gran Premio di Francia di Formula Uno.

BENVENUTO – “Se Mbappé verrà a Madrid? Non lo so, io so solamente quello che leggo sui giornali. E’ chiaro, però, che giocatori come lui avranno sempre il nostro benvenuto…”.