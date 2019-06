Real Madrid, è assalto a Fabian Ruiz

Partito l’assalto del Real Madrid verso Fabian Ruiz. A rivelarlo AS, che sottolinea come i blancos abbiano concentrato le proprie attenzioni sul calciatore del Napoli viste anche le difficoltà di arrivare a Paul Pogba. I madrileni sarebbero stati convinti dalle ottime prestazioni di cui si è reso protagonista fin qui lo spagnolo agli Europei Under 21, con il centrocampista fra i migliori in assoluto dei suoi.

TRATTATIVA – La trattativa non si preannuncia però semplice: gli azzurri, la scorsa estate, hanno pagato il giocatore ben 30 milioni di euro e al momento lo dichiarano incedibile. Tuttavia, di fronte ad un’offerta da capogiro, il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe lasciar partire Fabian Ruiz. Attorno ai 70/80 milioni la cifra che potrebbe soddisfare i partenopei.