Real Madrid, è già nostalgia Sergio Ramos. Militao: “Dava forza incredibile al gruppo”

Il difensore brasiliano sull'addio dello spagnolo dai blancos

Una settimana all' addio di Sergio Ramos al Real Madrid e tra i blancos è già nostalgia. La conferma arriva da Eder Militao , ormai ex compagno dello spagnolo, che dal ritiro del Brasile, impegnato nella Copa America, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla decisione del club e del difensore di non proseguire il loro rapporto.

UNA LEGGENDA - Non fa giri di parole Militao per descrivere ciò che Sergio Ramos ha rappresentato per lui e per la squadra: "Penso sia davvero un peccato che se ne sia andato dal Real Madrid", ha detto il difensore brasiliano. "La forza che dava al gruppo era davvero incredibile. Sergio è una leggenda. Non ho parole per descrivere quello che ha fatto per il calcio e per il Real Madrid. Ho imparato molto da lui, è una persona eccellente oltre che un grandissimo giocatore. Uno spirito sempre vincente. Posso solo augurargli altro successo e di essere felice ovunque andrà".