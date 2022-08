Real Madrid-Eintracht Francoforte, le probabili formazioni e dove vederla

Le due squadre in campo alle 21 per la Supercoppa europea.

Real Madrid-Eintracht Francoforte , si gioca per la Supercoppa europea. Primo trofeo in palio, questa sera 10 agosto 2022 alle ore 21, allo stadio Olimpico di Helsinki dove Blancos e tedeschi si daranno battaglia. La squadra di Ancelotti sfida quella di Glasner: arbitro dell'incontro il signor Oliver.

Per il Real Madrid sarà la prima sfida ufficiale della stagione con la Liga che prenderà il via il prossimo weekend. Blancos che saranno impegnati dall'Almeria alla prima giornata di campionato.

Discorso diverso per l’ Eintracht Francoforte che, invece, ha già un match di Bundesliga sulle gambe anche se si è trattato del pesante k.o. subito dal Bayern Monaco per 6-1.

La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime Video, la cui app è disponibile nelle moderne smart tv o collegando il dispositivo a Google Chromecast, Amazon Firestick e console per videogiochi. Per chi desiderasse vedere la partita in streaming, questa sarà disponibile in diretta sull'applicazione di Amazon Prime Video, presente su tablet e cellulare. Da pc e notebook basta accedere direttamente al sito ufficiale dell'app di Amazon. In questo modo si potrà vedere la gara tra Blancos e tedeschi.