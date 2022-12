Real Madrid, figlio di Cristiano Ronaldo entra nell’accademia dei Galacticos

Il baby fenomeno non seguirà il padre in Arabia

Cristiano Ronaldo Jr, figlio dell'ex attaccante del Manchester United Cristiano Ronaldo, si è iscritto all'accademia del Real Madrid. Di lui si dice che è un vero talento visto che ha segnato più di 50 gol in 20 partite tra i calciatori sotto i 14 anni. Cristiano Ronaldo ha giocato nel Real Madrid dal 2009 al 2018 e pertanto ben conosce la cantera capitolina. Di conseguenza il figlio di CR7 non seguirà il padre in Arabia visto che l'ex dello United sta per firmare un contratto con l'Al-Nassr per 2 anni e mezzo con uno stipendio di circa 200 milioni di euro a stagione.