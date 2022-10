Real Madrid, Florentino Perez: “Benzema? Mix tra Ronaldo il Fenomeno e Zidane”

ELOGIO - "Sono felice perché alla fine Benzema riceve il giusto riconoscimento come miglior giocatore del mondo e lo è da almeno 3-4 anni. È un nove che è misto tra Ronaldo Il Fenomeno e Zidane. Innesca la manovra offensiva come Zidane e vede la porta come Ronaldo", le parole del patron Blancos.

MERCATO - Il presidente del Real ha poi parlato anche di mercato e dei rumors che vorrebbero nuovamente Mbappé accostato al club: "Non li leggo nemmneno. Abbiamo già trascorso una buona estate ed è una cosa fuori discussione. Del futuro non si può mai sapere, ma gli attaccanti del Real Madrid stanno procedendo in modo spettacolare. Rodrygo e Vinicius li vedo come futuri Palloni d'Oro". E su una presunta clausola pro Real nel contratto di Haaland: "Non ne so nulla. Ma abbiamo già i migliori giocatori", ha concluso Florentino Perez.