Real Madrid, grave infortunio per Asensio: rottura del crociato

Brutte notizie per il Real Madrid. Il 2-2 in ICC contro l’Arsenal porta cattive news per Zidane e Florentino Perez. A poco meno di mezz’ora dal termine, infatti, Marco Asensio si è accasciato sul terreno di gioco spaventando l’ambiente blancos.

Mani in faccia e lacrime per lo spagnolo fermatosi dopo un’azione difensiva in marcatura di Aubameyang. L’intervento dei sanitari è stato immediato e il calciatore è stato trasportato in ospedale. Dalle prime indicazioni, come scrive Mundo Deportivo, l’infortunio rimediato da Asensio sembra piuttosto grave: tutto indica che il maiorchino si sia rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Se la dignosi dovesse venire confermata, per il classe ’96 ci sarà uno stop di almeno sei mesi. Lo stesso Zidane, al termine della gara, si è detto piuttosto preoccupato: “Sembra brutto, è la notizia peggiore della giornata. Siamo tristi”.