Real Madrid, Hazard: “I tifosi vogliono vincere, sono qui per questo. Ecco come ci riuscirò…”

Eden Hazard è pronto a vincere con la maglia del Real Madrid. Dopo il successo con il Chelsea in Europa League, il belga, passato nella sessione del calciomercato estivo in blancos, è pronto a trionfare in Liga e, magari, anche in Champions. Come fare? Lo ha spiegato lui stesso ai microfoni del Sun.

Dopo le recenti parole sulla sua voglia di fare bene con la nuova maglia, ecco che il nuovo acquisto della società di Florentino Perez si è espresso nuovamente.

ESPERIENZA – “Quando giochi per il Real Madrid è normale si voglia vincere ogni anno. Se una stagione non vinci, i tifosi si arrabbiano. Credo sia normale per un club di questo spessore. Hai bisogno di vincere sempre e io sono qui per questo”, ha detto Hazard che è pronto a dare il suo contributo spiegano bene il modo: “Sono arrivato al Chelsea che ero un ragazzino. Ci sono stato sette anni e adesso sono maturo. Ho giocato oltre 500 partite, ho 28 anni ma sono ancora giovane. La Liga è completamente diversa dalla Premier League ma con l’esperienza ci si adatta rapidamente. Ecco, penso che l’esperienza sia la cosa più importante per vincere”.