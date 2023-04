Real Madrid, Hazard jr. fa meglio del papà Edin: gol dalla distanza spettacolare

Leo Hazard, 10 anni, figlio del centrocampista belga Eden Hazard, ha segnato un gol spettacolare nel torneo giovanile Iscar Cup indossando la maglia dell'Accademia del Real Madrid. Hazard Jr. ha segnato un tiro dalla distanza nella partita contro il Granada (2-0) suscitando la reazione di entusiasmo anche dei telecronisti. Una rete bellissima che avrà fatto felice il papà che invece con il Real Madrid non sta raccogliendo in questa stagione tante soddisfazioni visto che con il tecnico Carlo Ancelotti non c'è mai stato grande feeling. Il 32enne belga ha collezionato quattro presenze nella Liga in questa stagione. In quattro stagioni con il club di Madrid, ha segnato appena 4 gol nel campionato spagnolo.