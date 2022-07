Real Madrid-Juventus, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri, impegnata nell'ultima amichevole negli States. Dopo il Chivas e il Barcellona, ecco il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Si gioca alle 4 del mattino nella notte tra il 30 e il 31 luglio 2022, quindi, di fatto, domenica. Per gli appassionati di calcio sarà possibile vedere la sfida. Andiamo a scoprire in che modo sarà possibile guardare in diretta Real Madrid-Juventus.