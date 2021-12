Real Madrid, Kroos e la sfida contro il Psg: “L’avversario più duro possibile ma…”

Parla il centrocampista tedesco

Arriva il commento di Toni Kroos al sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Non al primo, che aveva visto il Real Madrid essere accoppiato al Benfica, bensì al secondo, quello ufficiale, dove la formazione madrilena è stata messa davanti ad uno dei peggiori avversari possibili: il Paris Saint-Germain. In un video messaggio inviato ad AS, il centrocampista Blancos ha espresso la sua opinione sulla sfida che avrà luogo a febbraio.

DURA - "Spero di poter fare un commento e che non ci siano altre sorprese", ha esordito Kroos ironizzando sul sorteggio bis andato in scena. "Cosa posso dire? Beh, che il Paris Saint-Germain è senza dubbio l'avversario più duro che potevamo pescare tra tutte le varie formazioni possibili. Ma noi siamo il Real Madrid e giochiamo per questo tipo di partite. Non vediamo l'ora arrivino certi impegni. Detto questo, non dobbiamo pensarci troppo adesso perchè stiamo facendo bene e dobbiamo proseguire così. Dobbiamo vincere ancora delle partite prima di Natale (in Liga ndr) e poi vedremo cosa succederà più avanti. Siamo fiduciosi di poter giocarci il passaggio ai quarti, ma vedremo".