Real Madrid, Kroos ricorda: “Arrivare qui è stato il momento più bello della mia vita. Vogliamo vincere tutto…”

Una stagione per riscattare l’annata deludente. Il Real Madrid riparte da Montreal, sede del ritiro estivo, e lo fa con la solita ambizione di vincere ogni titolo possibile. Lo scorso anno è stato pessimo con i Blancos fuori da ogni competizione.

Sconfitti dai rivali di sempre del Barcellona in Liga, fuori dai giovani dell’Ajax in Champions League. L’obiettivo è ripartire. Lo conferma anche Toni Kroos. Il centrocampista tedesco ha parlato con ai microfoni di Real Madrid TV sulle sue sensazioni durante la preseason ma anche del suo arrivo in Blancos cinque anni fa.

VINCERE – “Giochiamo per lottare e vncere tutti i titoli, come sempre”, ha detto Kroos carico. “L’importante nelle prime partite è raccogliere ritmo e sensazioni positive dopo la sosta. Sicuramente saremo un po’ stanchi in questo periodo perché ci alleniamo molto duramente. Sono ancora stanco dall’ultimo allenamento per esempio…”.

RICORDI – Arrivato cinque anni fa a Madrid, Kroos ricorda alla perfezione quel giorno: “Penso sia stato un giorno molto speciale. Il più bello della mia vita. Essere nel miglior club del mondo è sempre speciale e spero di restare ancora molti altri anni. Questi cinque anni sono passati veloci, abbiamo avuto molto successo, con tre Champions League”. E a livello personale: “Sono migliorato molto come giocatore. Sono venuto che avevo 24 anni da un altro Paese e penso di aver fatto bene qui. I successi e il numero di partite sono molto positivi e sono molto contento”.