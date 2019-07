Real Madrid, Marcelo sceglie: “Hazard un crack, ma Neymar è più forte…”

Hazard o Neymar? Marcelo è chiaro: meglio O’Ney. Il terzino sinistro del Real Madrid ha parlato in un’intervista rilasciata al canale YouTube De Sola del mercato dei galacticos: dell’arrivo del belga e di quello possibile del connazionale del Psg.

Sorprendente la risposta del classe ’88 alla domanda su chi sia meglio tra il nuovo arrivato e l’attaccante dei parigini, accostato anche ai Blancos in queste ultime ore di mercato: “Neymar è il migliore”.

NESSUN PARAGONE – “Eden è un crack, è un giocatore fortissimo come Neymar e ha le qualità per essere uno dei primi 5 nel mondo, è impressionante. Ma non si possono confrontare, per me Neymar è più forte: è un giocatore imprevedibile e difficile da affrontare, quando un difensore prova ad anticipare un suo movimento lui ne ha già fatto un altro. Averlo al Real Madrid sarebbe un piacere ma non sono io a decidere. Neymar è un campione e il Real Madrid deve fare di tutto per portare i migliori giocatori al mondo. Il suo passato al Barcellona non conta, una volta venne nel nostro spogliatoio perché amico mio e di Casemiro e non ci furono problemi”, ha concluso Marcelo.