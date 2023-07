Real Madrid-Milan, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita, valida per il Soccer Champions Tour, si terrà allo Stadio Rose Bowl, di Pasadena, come detto, alle ore 4:00 italiane, le 19 di Los Angeles.

Ad attendere le due squadre la bellezza di 100mila spettatori, nella prima amichevole della tournée americana per i rossoneri.

Gli appassionati e tifosi di Milane Real Madrid potranno seguire live in diretta tv e streaming la gara. Sarà possibile seguire il match in diretta TV e in streaming su Sky Sport Summer al canale 201 del satellite ma anche su DAZN, ovviamente disponibile su smartphone, tablet e pc.