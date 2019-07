Real Madrid, Odriozola sotto choc: “L’infortunio di Asensio una mazzata per tutti. Su Bale…”

Non c’è pace in casa Real Madrid. Dopo il caso Bale ecco l’infortunio di Marco Asensio. La sfida contro l’Arsenal in ICC ha portato brutte notizie per Zidane e i blancos. Il problema fisico del centrocampista madrileno sembra grave e ha generato non poca preoccupazione tra le file dei galacticos.

Dopo le parole del tecnico, arrivano anche quelle del giovane Alvaro Odriozola rimasto sotto choc per il compagno: “Gli siamo vicini. Gli mandiamo tutta la nostra forza e solidarietà. Dal campo è sembrato grave. Asensio è un grande giocatore, ma soprattutto una brava persona che merita il meglio. Siamo rimasti colpiti dal suo infortunio. Ammetto che per la squadra è davvero una mazzata”, ha detto lo spagnolo come riporta Mundo Deportivo.



BALE – Il classe ’95 parla anche dell’altra nota dolente in casa madrilena, del compagno di squadra Bale: “Ha giocato molto bene e ha segnato un goal. Gareth è un ragazzo eccezionale, un grande giocatore. Non ci ha detto nulla della sua situazione, davvero. Lo vedo molto concentrato e ha fatto un’ottima partita”, ha concluso il giocatore del Real Madrid.