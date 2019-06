Real Madrid, pazza offerta per Neymar: 130 milioni più una contropartita di lusso

Quale il futuro di Neymar? La permanenza al Paris Saint-Germain sembra davvero poco probabile visti i recenti malumori manifestati dall’ambiente parigini. Ecco allora che la Spagna torna di moda. Barcellona, per quello che sarebbe l’incredibile ritorno, o Real Madrid.

Ebbene sì, c’è anche il club di Florentino Perez che proprio nel suo presidente vede il tifoso numero uno di Neymar. Non è certo un segreto che O’Ney sia da sempre un pallino del patron blancos e, questa volta, potrebbe essere quella buona per chiudere l’affare. Dalla Spagna, per la precisione Mundo Deportivo, si parla di “offerton”. Il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto 130 milioni di euro più un giocatore: James Rodriguez o Gareth Bale.

I Galacticos le proveranno tutte per raggiungere Neymar e convincere il Psg e proprio la contropartita potrebbe fare la differenza. Il colombiano, di ritorno dal Bayern Monaco, è ricercatissimo dal Napoli. Il gallese, invece, non rientra nei piani di Zidane e sarebbe l’indiziato numero uno per cambiare aria.