Real Madrid, Perez si muove in prima persona: si unisce alla squadra in ritiro e prepara le cessioni

In un momento davvero delicato per il Real Madrid, il presidente Florentino Perez ha deciso di volare in Canada e unirsi al ritiro blancos a Montreal e stare vicino ai giocatori. La partenza di Zidane per motivi familiari ha sicuramente creato qualche problema ma il numero uno non ha perso tempo e nel giro di poche ore farà sentire ai suoi calciatori la propria vicinanza.

In attesa che il tecnico si riunisca la squadra, Perez osserverà da vicino la rosa madrilena e, successivamente, come riporta ABC, provvederà a stabilire anche chi dovrà salutare il Real Madrid. La visita del presidente, infatti, non è poi troppo a scopo benefico: secondo il periodico spagnolo il numero uno avrebbe intenzione di muoversi in prima persona e stabilire, insieme a Zidane, chi dovrà lasciare la camiseta blanca in questa sessione di mercato.

INDIZIATI – Le amichevoli contro Bayern Monaco, Arsenal e Atletico Madrid, valide per l’International Champions League, saranno utili per capire chi non rientra nei piani dell’allenatore e della società. Dopo aver ceduto Kovacic e Luca Zidane, restano da risolvere le situazioni di Bale, James, Ceballos, Mayoral e Mariano ma anche quelle di Keylor Navas, Lucas Vasquez, Isco e Nacho. Ecco perché il presidente conta di sfoltire immediatamente questa lunga lista di giocatori. Non appena Zidane farà ritorno in Canada, i due parleranno e capiranno chi dovrà essere ceduto.