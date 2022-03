Real Madrid, portafortuna Casillas: era al Bernabeu in mezzo ai tifosi

L'ex portiere Blancos in mezzo ai tifosi al Bernabeu

Grande serata quella vissuta ieri dal Real Madrid che al Santiago Bernabeu dove la squadra di Ancelotti ha ribaltato il Paris Saint-Germain nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Tripletta per Benzema, vero trascinatore dei Blancos, ma un pizzico di merito, forse, va anche ad un tifoso molto speciale che ha rivelato di aver visto la sfida come un fan qualsiasi.

Parliamo di Iker Casillas, leggenda del club madrileno, che sui social si è mostrato insieme ad alcuni amici in mezzo ai tifosi per sostenere il Real. L'ex estremo difensore spagnolo era seduto in tribuna fra i "semplici" fan, con il volto coperto da una sciarpa e un cappellino per cercare di rendersi meno riconoscibile possibile.