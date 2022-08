Real Madrid, top in Europa anche per visite del proprio sito ufficiale

Il Real Madrid si conferma top club anche nelle visite del suo sito ufficiale. Non solo in campo, i Blancos sono protagonisti anche fuori dal terreno di gioco. Infatti, secondo l’analisi di SimilarWeb , riportata da socialmediasoccer.com , realmadrid.com per il sesto anno consecutivo si è posizionato in cima alla ipotetica classifica dei siti più visualizzati mensilmente con una media di 8,4 milioni di visite.

In Spagna in una classifica generale che racchiude numerose categorie, il sito delle Merengues si posiziona al 591esimo posto per visite-mese. Sempre nei confini iberici per la categoria Sport, il sito del Real Madrid si colloca al 12° posto, primo tra tutti i club di calcio e dietro solo a siti come eldesmarque.com, flashscore.com sito per i risultati in tempo reale e diariogol.com.