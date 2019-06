Real Madrid, una squadra da urlo sul mercato: si punta ad ottenere 300 milioni

Se da una parte il Real Madrid ha dato vita ad una campagna acquisti davvero incredibile, dall’altra gli stessi Blancos mettono in vetrina, sul mercato, ben oltre un’intera squadra. La lista dei giocatori in vendita è lunga: da Keylor Navas fino a Gareth Bale, passando da James Rodriguez e Isco fino a Nacho e Theo Hernandez. Ma anche Kovacic e Lucas Vasquez, insomma, non proprio gli ultimi arrivati.

La volontà della società madrilena è quella di ufficializzare cessioni per almeno 300 milioni di euro, in quanto il Fair Play finanziario incombe. Come sottolinea Marca, tra i vari giocatori sono presenti anche alcuni il futuro potrebbe, invece, essere ancora nella capitale madrilena. Su tutti Ceballos, entrato nel mirino del Milan dopo le magie all’Europeo U21 con la Spagna.