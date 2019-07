Real Madrid, Zidane: “Bale? Questa volta voleva giocare, l’altro giorno no…”

Continua il braccio di ferro tra Zidane e Bale in casa Real Madrid. Dopo il 2-2 in ICC contro l’Arsenal, in cui l’esterno gallese ha anche messo a segno una rete, il tecnico blancos ha parlato della sua situazione.

Nulla è cambiato nonostante il calciatore sia sceso in campo e abbia giocato bene. Come riportano i media spagnoli tra cui Mundo Deportivo e Sport, Zidane non si smuove dalla propria posizione.

NON CAMBIA – “Oggi voleva giocare, l’altro giorno no”, così Zidane sulla presenza di Gareth Bale in campo contro l’Arsenal. Il gallese, in rotta con il Real Madrid è sul mercato e il tecnico madrileno ha ribadito: “La sua situazione non è cambiata. In questo momento è dei nostri e ha giocato una buona partita. Ma vediamo cosa succederà in futuro, nulla è cambiato”.

ASENSIO – Molta preoccupazione, invece, per Marco Asensio, infortunatosi a mezz’ora dalla fine del match: “Asensio è uscito in barella, è stato portato in ospedale e siamo tristi e preccupati. Sembra qualcosa di grave, ma aspettiamo”, ha concluso Zidane.