Real Madrid, Zidane lascia la tournée per motivi personali

Zinedine Zidane ha lasciato il ritiro del Real Madrid a causa di motivi personali.

A comunicarlo al club è stato lo stesso giocatore. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli, ma Zidane ha già lasciato il Canada, dove era giunto da pochi giorni per la tournée estiva, per fare ritorno in Spagna.

Zidane era tornato sulla panchina del Real lo scorso 11 marzo, ultimo allenatore di una stagione travagliata iniziata sotto la guida di Julen Lopetegui, strappato alla Nazionale spagnola dopo che lo stesso Zidane aveva rassegnato le dimissioni nel maggio 2018, e proseguita con in panchina Santiago Solari, promosso dal Real Castilla.