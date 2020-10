Real Sociedad, Alguacil: “Napoli squadra di grande livello, ma abbiamo grande fiducia”

Il Napoli domani affronterà il difficile esame di Europa League, a provare la forza dei partenopei sarà la Real Sociedad di David Silva. Il tecnico degli spagnoli, Imanol Alguacil, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita.

“GIOCHIAMO IN MODO SIMILE”

“Volevamo essere presenti in Europa, ci siamo riusciti, ora abbiamo grande fiducia per domani, ci sentiamo preparati e faremo il meglio possibile ha dichiarato il tecnico della capolista spagnola. Dovremo mantenere il livello difensivo delle ultime gare. Se prendiamo i loro giocatori uno ad uno sono tutti di grande livello, gioca anche in modo simile al nostro, è un gruppo, è un candidato a vincere lo Scudetto, è bellissimo affrontarli, crediamo di poterli contrastare. Januzaj e Berrenetxea ci sono. Abbiamo avuto modo di recuperare, tutti vogliono giocare – ha dichiarato Alguacil.