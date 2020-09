Rebecca Quinn, il coming out sui social: “Sono transgender”

Rebecca Quinn esce allo scoperto e tra tante difficoltà parla apertamente della sua vita. La calciatrice classe ‘95, di proprietà dell’OL Reing, ma attualmente in prestito alle svedesi del Vittsjo GIK, ha rivelato al mondo intero di essere transgender.

Rebecca Quinn: coming out social

La giocatrice della Nazionale canadese, bronzo olimpicio nel 2016, ha voluto confessarsi su Instagram: “Il coming out è difficile, in questi anni ho vissuto apertamente da transessuale con le persone che amo di più e mi sono sempre chiesta quando sarei riuscita a dirlo pubblicamente”, ha scritto Rebecca Quinn in un post accompagnato da una sua foto. “Volevo racchiudere le sensazioni che avevo verso la mia identità trans in un post ma non è davvero per questo che sono qui. Quello che invece voglio è essere visibile alla comunità queer, che non è abituata a vedere nessuno dei suoi membri su un campo di calcio”.

Nel post la calciatrice specifica quindi la sua intenzione di cercare di creare un ambiente maggiormente positivo in cui tutti devono collaborare a rendere il mondo migliore, anche quello social. Da qui, l’invito alle persone cisgender di aiutare le persone LGBTQ ad evitare pregiudizi o atti che possano danneggiare gli altri.