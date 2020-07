Rebic punge Higuain: “Non mi piace. Cade ad ogni contatto. Su Rangnick…”

Nell’intervista concessa a SportWeek, Ante Rebic ha parlato a lungo della sua carriera ma anche di quello che potrebbe essere il futuro manager del Milan Ralf Rangnick con un particolare aneddoto avvenuto in passato.

Non solo, il croato si è soffermato anche sulla recente sfida con la Juventus pungendo Gonzalo Higuain…

Rebic: “Higuain non mi piace. Su Rangnick…”

“So quali sono le mie qualità: sono fisicamente forte, veloce, gioco con entrambi i piedi. E poi sono forte nella testa”, ha detto Rebic che poi ha punzecchiato Higuain: “Nella partita vinta contra la Juventus, ad un certo punto ho detto qualcosa a Higuain. Non mi piacciono quelli come lui che, grandi e grossi, ad ogni contatto restano a terra per tre minuti. Idem Bernardeschi. Lo stesso era successo con la Spal. Anche Ibra prende un sacco di botte ma si rialza subito e senza un lamento. Altri piangono troppo. Questa è la mia forza nella testa: chi mi attacca, mi carica”.

E sul possibile arrivo di Rangnick al Milan, Rebic ha raccontato: “Avevo fatto bene al mondiale in Brasile, così lui, che era a capo della divisione calcistica della Red Bull, chiama il mio procuratore e gli dice che mi vuole. Viene apposta a Firenze: ‘Benvenuto alla Red Bull. Scegli: vuoi giocare nel Salisburgo o nel Lipsia?’. Scelgo il Lipsia: era nella seconda divisione, ma il progetto che mi illustro Rangnick era importante, e i fatti gli hanno dato ragione. Però anche lì gioco poco perché l’allenatore, Alexander Zorniger, aveva un suo gruppo di giocatori fidati nel quale non c’era spazio per i nuovi”.

