Redknapp ricorda Papa Bouba Diop: “Scholes lo considerava uno dei tre avversari più difficili”

La recente scomparsa di Papa Bouba Diop, storico giocatore del Senegal e protagonista del Mondiale 2002, ha colpito non solo il pallone africano ma tutto il mondo del calcio. L’ultimo a voler ricordare il calciatore, deceduto a seguito di una grave malattia all’età di 42 anni, è Harry Redknapp, allenatore che lo ha avuto ai tempi del Portsmouth.

Papa Bouba Diop: il ricordo di Redknapp

Intervenuto a Portsmouth News, l’ex allenatore che ha avuto modo di allenare il senegalese lo ha voluto ricordare con parole davvero emozionanti su quello che era come giocatore e come uomo: “Sono rimasto molto colpito da questa notizia, non potevo crederci”, ha detto Redknapp. “Papa era una persona fantastica, un bravo ragazzo e un giocatore molto importante nella mia squadra. Sorrideva ogni giorno, sembrava sempre felice. Non l’ho mai visto arrabbiato. Sembrava che apprezzasse assolutamente tutto nella sua vita. Ho aspettato tutti i giorni per incontrarlo, non ho mai avuto problemi con lui. Un gigante educato”.

Spazio anche al ricordo del Papa Bouba Diop calciatore con un curioso retroscena: “Nessuno voleva giocare contro di lui. Paul Scholes lo ha inserito nella top 3 dei suoi avversari più difficili. Ieri ho parlato di Diop con mio figlio Jamie e lui ha detto la stessa cosa. E poi Papa non ha mai parlato dei suoi problemi di salute. Mai lamentato. Era un ragazzo incredibile”.