Reece James, disavventura mentre serve pasti ai bambini bisognosi: rubati regali per beneficenza dalla sua auto

Reece James è indubbiamente tra i calciatori più attivi in queste settimane per aiutare le persone povere ed in particolare i bambini bisognosi. Il calciatore del Chelsea, in questi giorni, ha voluto condividere la sua esperienza con il Felix Project, progetto che lo vedere protagonista in prima persona a servire da mangiare ai giovanissimi che non possono avere un pasto caldo al giorno garantito. Peccato, però, che in occasione del pasto della scorsa mattina, qualche ladro e malintenzionato si sia avvicinato alla sua auto, carica di regali di beneficenza per rubarli.

Disavventura per Reece James

Mentre il calciatore blues stava dando da mangiare ai meno fortunati, ecco che al ritorno alla sua vettura, la triste scoperta: auto devastata e regali spariti. Il fatto è stato subito documentato via social. Su Instagram, Reece James ha scritto: “Sfortunatamente, sono stato accolto con grande delusione quando sono tornato alla mia macchina. Durante l’evento (durante la distribuzione dei pasti ndr), qualcuno ha sentito il bisogno di entrare nella mia macchina e rubare i regali che dovevo andare e donare più tardi nel corso della giornata”.

Ricordiamo come il nazionale inglese sta tentando di raccogliere 100.000 sterline per oltre mezzo milione di pasti da servire ogni giorni ai bambini affamati. Un gesto come quello subito non lo fermerà di certo e, anzi, magari porterà tanti altri calciatori ad attivarsi in tal senso per far trascorrere un Natale più sereno a chi, in questo momento, non se la passa tanto bene…