Reggiana, Favalli col coronavirus: “In famiglia tutti positivi tranne uno. Siamo uomini, non supereroi…”

Il primo calciatore italiano colpito dal coronavirus. Alessandro Favalli, giocatore della Reggiana, racconta le sue sensazioni tra calcio e emergenza sanitaria. “Lunedì scorso mi è venuta la febbre, con raffreddore, mal di testa e bruciore agli occhi. I classici sintomi influenzali. Nei giorni precedenti avevamo fatto una cena di famiglia e, dopo i primi sintomi, ho avvisato tutti: anche loro li avevano e ci siamo preoccupati. Così abbiamo avvisati i medici e ci siamo messi in isolamento. Abbiamo fatto il tampone: siamo risultati tutti positivi tranne uno”, ha detto Favalli a La Gazzetta dello Sport.

MOMENTO – “Non sono preoccupato, dopo la febbre e i primi sintomi ora sto bene. Sono più in pensiero per gli altri parenti, ma presto ne usciremo. I medici? Sono monitorato al telefono, ho fatto quel che mi dicevano. Il mio club? Mi sta molto vicino. Ogni giorni i compagni, l’allenatore e la società mi chiamano, mi fanno sentire insieme a loro, è d’aiuto per distogliere l’attenzione da questo momento. Poi i tifosi, mi hanno scritto anche quelli di altre squadre: molto bello”. “Stop ai campionati? Credo sia giusto fermarci tutti. E’ un virus che può prendere chiunque, anche su un campo da calcio. Il rischio contagio è troppo elevato, quindi meglio fermarsi perché la salute viene prima di tutto”.

CORAGGIO – Come lui, anche altri giocatori potrebbero contrarre il virus: “Siamo uomini, non supereroi. E non possiamo essere noi a rischiare di infettare gli altri, tutti siamo a rischio. Facciamo un lavoro bellissimo, ma siamo uguali agli altri. E lo eravamo anche prima”. “Bisogna essere più responsabili: se ci dicono di stare in casa, stiamo in casa”.