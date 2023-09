Reggina, Cardona: “Se paghi 757 mila euro, Covisoc non fa segnalazione a Figc”

L'ex presidente della Reggina, Marcello Cardona questa mattina nel corso di una conferenza stampa indetta per far luce sul club amaranto. Queste le dichiarazioni riportate da Strettoweb.com: “Io quando mi sono dimesso il 20 giugno ho detto subito che poi ci saremmo incontrati e chiaramente non immaginavo che questo incontro sarebbe stato così carico di amarezza, rammarico e rabbia per voi, per me e per tutta la città. Io non ho parlato prima perchè sicuramente il mio dire avrebbe influito sin dall’inizio sull’iter processuale, amministrativo, sportivo e anche giudiziario quindi le mie parole da Presidente ovviamente sarebbero state un assist magnifico per portare argomentazioni contro la Reggina" .

IL SILENZIO Cardona spiega perchè ha taciuto per lungo tempo: "Purtroppo il mio silenzio non è servito a nulla, perchè sappiamo come sono andate le cose, ma questo è l’unico motivo per cui ho scelto di aspettare prima di parlare. Ognuno di voi potrà valutare se è stato giusto o meno il mio comportamento. Io oggi vi spiegherò l’iter, perchè è giusto che si sappia in modo trasparente cos’è accaduto. Io il 20 giugno mi trovavo a Milano per lavorare per la stagione 2023/2024 per la Reggina. Verso l’ora di pranzo, le proprietà (Saladini e Ferrero, ndr) che erano a Milano mi chiedevano di passare. Io avevo un impegno con due persone da reclutare nel settore tecnico sportivo, una delle quali aveva già incontrato la proprietà per stabilire tempo e contratto. Allora io vado nella sede degli uffici del proprietario di maggioranza, e con tono trionfale mi dicono ‘abbiamo iscritto la società’. Io recepisco la contentezza perchè il termine del concordato era stato appena 8 giorni prima e il concordato richiedeva un impegno economico per la proprietà che era importante. Io in quella settimana ho vissuto l’ansia della proprietà nel reperire i fondi per l’iscrizione, vi ricordo che io sono stato nominato Presidente al Consiglio di Amministrazione senza alcuna capacità economica nè di gestione societaria. Io ero un Presidente di indirizzo, rappresentanza, vigilanza etc. etc. Io non ho mai firmato un contratto, non ho mai incontrato procuratori, non era mia competenza e non era il mio ruolo. Mi dicono, quindi, ‘abbiamo iscritto la società’ e poi mi dicono ‘comunque la società venerdì sarà ceduta’. Allora lì io sono rimasto in silenzio, e gli ho detto subito ‘ma scusa, vendete subito venerdì? Allora io mi dimetto, perchè se vendete la società il Presidente non è più il Presidente’. E’ stata una doccia gelata, un fulmine. Io avevo un ruolo di garanzia che vendendo la società veniva meno. Non avevo più lo strumento tecnico-giuridico per fare il Presidente. Vi preciso che mi sono dimesso io, e non com’è stato detto il Consiglio di Amministrazione. Non ho mai ricevuto alcuna pec sulle dimissioni del Consiglio di Amministrazione. Cardona: “ribadisco, pagando i 757 mila euro non ci sarebbe stata segnalazione della Covisoc”