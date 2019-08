Reggina, ecco Denis: ‘El Tanque’ è atterrato in Calabria e può esordire domenica

German Denis è arrivato in Italia. Sbarcato in Calabria, il neo acquisto della Reggina è stato accolto dall’incredibile euforia dei numerosi tifosi che lo attendevano all’aeroporto Minniti. Giovedì sera la presentazione allo stadio Granillo, alla quale parteciperà anche il presidente Gallo.

El Tanque ha firmato un accordo biennale con gli amaranto e conta di essere presto in campo. La Reggina confida di avere il transfer già per il primo impegno casalingo in campionato, domenica contro la Cavese. Intanto, sui profili social del club, ecco le prime immagini di Denis già con la maglia della sua nuova squadra.