Reggina, in ritiro via i giocatori: restano solo pochi dipendenti

Situazione davvero difficile da commentare quella che si sta vivendo in casa Reggina . Al Sant'Agata si sta svolgendo la preparazione pre campionato, anche se chiamarla in questo modo sembra essere un eufemismo.

Si attende il 2 agosto, la giornata in cui ci sarà l'udienza al Tar che dovrebbe dire qualcosa di più sul futuro del club. In ritiro non ci sono più i giocatori che sono andati via con una pausa prevista almeno fino all'1 agosto, data che precederà l'appuntamento in Tribunale.