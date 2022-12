Reggina-Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi 22 dicembre in amichevole alle 18:00.

Reggina-Inter si gioca oggi, giovedì 22 dicembre 2022 in amichevole. Si tratta del penultimo test di avvicinamento alla Serie A per la formazione nerazzurra di Simone Inzaghi che, dopo la sgambata col Betis (1-1) affronta la formazione amaranto guidata da suo fratello Pippo. I calabresi saranno avversario tosto anche considerando che non hanno mai smesso di scendere in campo nelle gare di Serie B.