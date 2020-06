Reggina, la promessa di Mastour a Menez: “Torneremo a giocare insieme”

“Torneremo a giocare insieme” così Hachim Mastour promette a Jérémy Menez tramite una storia su Instagram, lasciando intendere il trascorso in comune dei due talentuosi giocatori tra le fila del Milan. Una Reggina che a quanto pare non vuole porsi limiti e potrebbe non fermarsi sul mercato, ma intanto Mastour si gode l’arrivo del suo ex compagno milanista.

LA PROMESSA

Menez e Mastour hanno condiviso l’esperienza milanista a partire dal 2014, quando entrambi i giocatori si ritrovarono in prima squadra agli ordini di Pippo Inzaghi, quando ancora Mastour non era salito alla ribalta mondiale a causa dei video sui social che l’hanno reso celebre in tutta Europa. Adesso i due giocatori hanno modo di ricongiungersi in Calabria sotto la guida di Toscano, pronti per incantare i tifosi calabresi.

LA RISPOSTA DEL FRANCESE

La risposta del francese non si è fatta attendere. Sempre tramite una storia su Instagram Menez ha risposto all’invito con un “eh sì fratellino“, accendendo gli entusiasmi di migliaia di tifosi calabresi, che adesso non aspettano altro di gustarsi le giocate dei due calciatori che fino a qualche anno fa calcavano il prato di San Siro.