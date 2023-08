Reggina, vince 4 milioni al Superenalotto e lo invitano a comprare il club

Mentre sale l'attesa per l'udienza del Consiglio di Stato che sancirà il futuro della Reggina, al momento in grande difficoltà e senza un vero proprietario, una notizia divertente arriva dal capoluogo calabro. In una ricevitoria -come riporta strettoweb.com- è stato acquistato un biglietto del Super Enalotto e c'è stato un fortunato utente anonimo che ha vinto 4 milioni di euro. Una somma importante che ha spinto il titolare della ricevitoria a farsi fotografare con un cartello con un invito rivolto al fortunato vincitore la cui scritta recita: “Tu che hai vinto 4 milioni di euro al Superenalotto qui da noi, compra la Reggina e rendi felice la città”. Adesso in città si spera che l'invito venga accolto e che il fortunato o la fortunata possa andare in società e chiedere agli attuali proprietari Saladini e Ilari di rilevare il 100% delle quote del club amaranto.