Reggio Audace-Bari, le ultime sulle formazioni della finale Playoff Serie C

Tutto è pronto per la sfida di questa sera tra Reggio Audace-Bari. Ultimo atto del Playoff Serie C che assegnerà un posto nella Serie B della prossima annata. Sede della finalissima sarà il Mapei Stadium di Reggio Emilia che, come noto, non vedrà il pubblico presente a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. In caso di parità nei 90′, ci si giocherà tutto ai supplementari e poi, solo successivamente, ai rigori.

Reggio Audace-Bari, le ultime sulle formazioni

La Reggio Audace potrebbe confermare per intero la squadra che ha eliminato il Novara in semifinale. Il Bari, dal canto suo, potrebbe rivedere il capitano Valerio Di Cesare anche se il mister sembra intenzionato a schierare solo chi sta bene e gli dà garanzie. In avanti sicuramente ci sarà Antenucci. Ed è proprio il bomber l’arma in più della squadra pugliese che spera nel suo centravanti a caccia della terza promozione dopo quelle ottenute col Torino e con la Spal.

Una vera sfida nella sfida coinvolto ancora Antenucci: quella con Kargbo, talento della Reggio Audace che è diventato vero trascinatore della squadra. In prestito dal Crotone, il quasi 21enne sogna un gol decisivo che porti i suoi in Serie B. L’esperienza contro la spensieratezza, questo un altro ingrediente della finale di questa sera. A provare le due punte ad essere protagonisti ci saranno come sempre i fantasisti. Radrezza è pronto per la Reggio Audace, dall’altra ci sarà Laribi.

Queste le probabili formazioni del match:

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti, Rossi, Varone, Favalli; Radrezza; Scappini, Kargbo.

BARI (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Maita, Bianco, Scavone; Laribi; Simeri, Antenucci.

QUI PER VEDERE LA PARTITA LIVE

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE