Reginaldo racconta: “Mourinho mi voleva all’Inter. Conte? Trasmetteva cattiveria”

Parla l'attaccante ora al Picerno

Redazione ITASportPress

Oggi gioca al Picerno ma nella carriera di Reginaldo Ferreira da Silva, da tutti conosciuto solo come Reginaldo, c'è un passato di assoluto livello che, per sua stessa ammissione, lo avrebbe potuto portare anche all'Inter di José Mourinho. Intervistato da Fanpage.it, l'attaccante ex anche di Catania, Siena e Fiorentina ha rivelato alcuni aneddoti vissuti.

PISTA INTER - Curiosa la rivelazione di Reginaldo relativa ad un interesse di José Mourinho per lui: "Se sono mai stato vicino ad una big? Sono stato vicino all’Inter perché mi ha fatto seguire José Mourinho per tre mesi. Il problema mio è che ho sempre vissuto le cose con la massima serenità, anche se mi dicevano che mi seguiva il Real Madrid io facevo sempre le stesse cose. Non rimpiango nulla di quello che ho fatto in Italia e che ancora farò, visto che ho ancora voglia di giocare".

CONTE - Ma se l'esperienza con il tecnico portoghese non si è poi realizzata, per l'attaccante c'è stato un altro grande mister: Antonio Conte, avuto ai tempi di Siena. "Cosa mi ha colpito di lui? La voglia che trasmetteva ai giocatori. Oltre ad essere un maestro ed essere uno forte, trasmette questa cattiveria ai calciatori che se lo segui è impossible non fare bene. La sua cattiveria e la sua voglia di fare bene a tutti i costi mi sono rimaste impresse".

ATTUALITA' - Dal passato al presente con la realtà del Picerno: "Perché ho scelto questa squadra? Avevo altre richieste, anche interessanti, ma non mi hanno dimostrato la voglia di avere Reginaldo in squadra come il Picerno. Come giocatori siamo una cosa ma come uomini, come persone, nel mondo del calcio siamo altro. Quello che mi hanno dimostrato qui, di volermi non solo per le mie qualità, mi ha portato a venire qui". E ancora sugli obiettivi: "Dobbiamo raggiungere prima di tutto la salvezza. Una volta centrato l’obiettivo cercheremo di porci altri traguardi ma prima di tutto viene la salvezza".