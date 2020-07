Reina annuncia: “Non voglio ritirarmi…”

Pepe Reina non lascia, anzi, raddoppia. Il portiere spagnolo si è salvato con il suo Aston Villa nell’ultima giornata di Premier League ma adesso terminerà il suo prestito al club inglese e tornerà al Milan, squadra che ne detiene il cartellino. Per lui tante voci, anche di un possibile ritiro, subito smentito dallo stesso spagnolo.

Reina: “Non voglio ritirarmi”

Una salvezza da festeggiare con l’Aston Villa che, grazie al pareggio di domenica contro il West Ham, ha potuto esultare per la permanenza in Premier League. Ma nei pensieri di Reina c’è già il futuro con i rumors che lo vorrebbero pronto ad appendere i guantoni al chiodo. Parlando alla BBC, lo spagnolo è stato chiaro a tal proposito: “Non appenderò i guanti al chiodo, sento di avere ancora due anni ad alti livelli. Tornerò al Milan perché ho ancora un anno di contratto”. E così, a 37 anni, Reina non si ferma e continua. Da capire se farà parte della rosa rossonera della prossima annata o se andrà altrove in prestito come accaduto di recente.

INCIDENTE PICCANTE PER L’EX DI UN GIOCATORE