Reina, attacco a Pugidemont e Ponsatí: “Bisogna essere figli di p*****a”

Solitamente Pepe Reina si occupa della difesa. Spetta a lui difendere i pali della propria squadra, l’Aston Villa, e guidare il reparto arretrato. Tuttavia, quando serve, sa anche essere un attaccante notevole via social. Lo ha dimostrato scagliandosi senza mezzi termini contro Clara Ponsatí, ex ministra dell’istruzione in Catalogna. L’economista aveva criticato il governo nazionale per le misure adottate contro il Coronavirus, scrivendo su Twitter: “Madrid è già più a rischio della Lombardia o dell’Hubei, ma continua a non decretare la chiusura totale”. Più tardi, aveva destato notevole polemiche con un altro tweet poi cancellato: “Da Madrid al cielo”. I suoi commenti sono stati condivisi da Carles Puigdemont, alimentando ulteriori critiche e malcontento. Reina non ha esitato a esprimere il suo parere senza mezze misure: “Bisogna essere figli di p*****a”. Un’entrata in tackle contro le polemiche in un momento estremamente delicato.