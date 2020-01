Reina: “Il Milan? Donnarumma doveva andare via…”

Pepe Reina, durante questa sessione invernale di mercato, ha lasciato il Milan per approdare in Premier League all’Aston Villa. Il portiere, ai microfoni di Onda Cero, è tornato sul motivo che, nell’estate 2018, lo spinse ad accettare la destinazione rossonera.

MILAN – “Un anno e mezzo fa, quando firmai per il Milan, Donnarumma doveva partire, poi invece è rimasto. Ho cercato comunque di fare del mio meglio, sia per giocare che per aiutare Gigio nella sua crescita. In questo momento i rossoneri stanno attraversando un momento di difficoltà, ma presto torneranno a fare bene”.

