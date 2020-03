Reina: “Noi calciatori siamo privilegiati. C’è chi vive in 70 metri quadrati…”

Sono giorni difficili per Pepe Reina. Il portiere spagnolo dell’Aston Villa ha ammesso di aver contratto il Coronavirus. Lo spagnolo, campione del mondo con la Nazionale nel 2010, ha avuto la lucidità di analizzare la situazione di tanti colleghi, che si trovano a dover fronteggiare il morbo o che hanno avuto il permesso dai club di tornare in patria, contrariamente alle indicazioni altrimenti fornite agli altri abitanti. Queste le sue parole a Cadena Cope: “Noi calciatori siamo dei privilegiati. Per me non è difficile restare in isolamento. I veri eroi sono le persone che vivono in un appartamento di 70 metri quadri con tre bambini. Loro sì che hanno le palle”.