Reja: “Complimenti a Mancini: Italia forte e divertente. Serie A? Milan forte e come Ibrahimovic non c’è nessuno”

Ai microfoni di Radio 1, nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport, il ct dell’Albania Edoardo Edy Reja ha parlato delle vicende d’attualità del calcio con particolare riferimento alla sua esperienza con la Nazionale ma anche al campionato italiano.

Parla Reja

Parte subito dalla Nazionale il racconto di Reja: “In questo periodo è davvero difficile visionare i giocatori dell’Albania perché giocano tutti in giro per il mondo. Per fortuna grazie alla tecnologia possiamo seguirli bene. L’unica cosa è che giocando in diversi Paese hanno molti stili di gioco differente, ma stiamo facendo bene col mio staff”, ha detto il ct. “Giovani in Albania scoperti anche per via di questa situazione del virus? In Italia ci sono addirittura 13 mila giocatori albanesi tesserati. La nostra ricerca è più in questi Paesi, anche in Svizzera. Noi li monitoriamo e siamo alla ricerca di questi talenti. Stiamo programmando”.

“Qualificazioni Mondiali? Mi piacerebbe trovare l’Italia. Mancini è stato molto molto bravo. Ha allestito una squadra forte e divertente. Bisogna fare i complimenti a Mancini. Se la trovassimo sarà molto difficile per noi dell’Albania”, ha commentato Reja. “La sosta per le Nazionali un problema per i club? Il calendario andrebbe diluito ma come si fa? Noi della Nazionale le gare dobbiamo farle. E ci obbligano anche per le amichevoli. Capisco i club, le squadre italiane, con tanti giocatori che vanno fuori. Questi giocatori giocano sempre, ogni tre giorni. Credo sia normale che ci sia preoccupazione e che possa saltar fuori qualche positivo. Speriamo si possa trovare una soluzione col Covid per tornare alla normalità”.

Spostandosi alla Serie A, Reja ha commentato: “Milan? Mi piace. Pioli ha fatto un grande lavoro. Poi c’è Ibrahimovic. Uomo squadra. C’è una grande consapevolezza da parte di tutti. La rosa secondo me è adeguata. Poi a gennaio se avranno occasioni di mercato non penso che la società si tirerà indietro. Il Milan è competitivo per la Champions”. “A chi paragono Ibrahimovic? Non c’è nessuno come lui. Straordinario in tutto. Fisico, tecnico. Lui è lui e basta. Adesso è anche uomo squadra. Prima non era così. Ora è uno che aiuta la squadra. Rispetto a Cristiano Ronaldo è meno individualista rispetto a prima. Ora serve i compagni. Lui allenatore? Ci vuole pazienza e lui caratterialmente non mi sembra lo sia”, ha detto sorridendo.

“Napoli? A parte Callejon che è andato via, De Laurentiis non ha venduto nessuno. Ha una rosa buona. Nella sfida con il Milan l’espulsione di Bakayoko ha condizionato la gara. Poteva stare più attento. Mi aspettavo qualcosa di più da Mertens, Politano e Insigne”.

“Corsa scudetto e Juventus? Pirlo sta lavorando con la Juve. Ha avuto degli alti e dei bassi ma mi sembra stia trovando la strada giusta. Chiaramente ci sono qualità importanti alla Juventus e avrà un calendario mi sembra in discesa fino a dicembre. Le altre avranno qualche scontro diretto adesso. Inter? Alti e bassi. Anche Conte si è lamentato per la grinta”.