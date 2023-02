Reja: “Napoli la migliore della storia italiana. E in Champions può arrivare…”

Pare illustre a Il Mattino da parte di Edy Reja sul Napoli. Non solo campionato ma anche grandi possibilitàò in Champions secondo il mister: "Questo Napoli è davvero un qualcosa di esagerato. Nel senso che non si era mai visto qualcosa del genere in Serie A con una squadra prima in classifica con questo distacco sulla seconda. Questo Napoli è la migliore squadra della storia del calcio italiano. Ce ne sono state tante, penso all’Inter e alla Juve vincenti, al Milan di Sacchi, al Napoli di Maradona: ma nessuna è mai arrivata a questi livelli".