Renica risponde a Cassano: “Messi superiore a Maradona? Ma cosa dici? Gol di Diego unici e irripetibili”

Botta e risposta tra l’ex difensore del Napoli Alessandro Renica, e Antonio Cassano che aveva definito Messi superiore al Pibe de Oro: “Ma di cosa parli tu? Punto uno: i gol di Maradona sono unici ed irripetibili ancora oggi tutti si chiedono come possa avere realizzato queste autentiche magie. Gol come quello con la Juventus su punizione, gol con l’Inghilterra ai mondiali, goal col Milan in mezzo a Baresi e Maldini sono perle che solo un genio con capacità tecniche inumane poteva realizzare. Tali prodezze ancora oggi attraggano milioni di appassionati perché si rendono conto che nessun giocatore non ha mai neanche minimamente fatto gol simili. Costoro a differenza tua riconosco e capiscono ”il mito Maradona”.