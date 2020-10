Rennes, l’esordio in Champions (dei tifosi) è da incubo: fan ammassati e senza mascherina sugli spalti. Scatta la polemica

Una notte da ricordare, ma per i motivi sbagliati. Il Rennes ha fatto il proprio debutto nella Champions League 2020-21 contro il Krasnodar eppure, nonostante il momento difficile dovuto all’emergenza coronavirus, sembrava che sugli spalti si stesse giocando una partita come le altre.

Rennes: tifosi ammassati e senza mascherina

Nonostante il mondo, e la Francia in modo particolare sia tra le Nazioni più in difficoltà nella lotta al coronavirus, i tifosi del Rennes ha dato spettacolo, in negativo. Tralasciando i problemi di ordine pubblico creati per le strade, con fumogeni e altri blocchi al traffico causati, allo stadio Roazhon Park la situazione è precipitata.

I tifosi del Rennes si sono mostrati ammassati, senza alcun rispetto della distanza sociale e per giunta, in tanti, senza mascherina. Curva piena, sciarpate e tifo senza precedenti, tutti fattori che hanno scatenato l’ira sui social e l’indignazione generale con la speranza, dobbiamo dirlo, che qualcuno prenda presto provvedimenti per non rivedere scene simili. Non ora almeno.