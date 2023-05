Repubblica Dominicana U20-Italia U20, probabili formazioni e dove vederla in tv

La sfida per il Mondiale Under 20 andrà in scena oggi alle 20. Si tratta della terza gara del girone per gli Azzurrini del CT Nunziata.

Repubblica Dominicana U20-Italia U20 scenderanno in campo oggi, sabato 27 maggio 2023 alle ore 20, per la terza partite del girone del Mondiale in Argentina. Sfida importantissima per gli azzurrini che devono vincere per passare alla fase successiva.

Repubblica Dominicana U20-Italia U20, le ultime

Dopo aver battuto il Brasile e perso contro la Nigeria, l'Italia U20 di Carmine Nunziata se la vedrà contro la Repubblica Dominicana per cercare di staccare il pass per la fase successiva del Mondiale di categoria. "Non sarà facile perché in questo Mondiale non ci sono partite facili. La squadra è carica per raggiungere l’obiettivo degli ottavi. Bisogna scendere in campo con la mentalità giusta", le parole del CT degli Azzurri. In campo per la formazione italiana Desplanches tra i pali, Zanotti, Ghilardi, Guarino e Turicchia in difesa. Faticanti, Prati, Casadei in mezzo. Baldanzi a sostegno di Esposito e Pafundi anche se Montevago potrebbe avere le sue chance di essere titolare.