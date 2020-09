Retroscena Beckham: lui e Victoria hanno avuto il coronavirus e hanno contagiato membri dello staff

David e Victoria Beckham hanno avuto il coronavirus e lo avrebbero trasmesso anche ad alcuni membri del proprio staff. Secondo la ricostruzione del Sun che ha ricevuto le informazioni da una fonte vicina alla coppia, i due avrebbero contratto il Covid-19 nel mese di marzo con tanto di sintomi evidenti e qualche preoccupazione di troppo.

Beckham e Victoria col coronavirus: il racconto

Secondo quanto si apprende, David Beckham e sua moglie Victoria avrebbero contratto il Covid-19 mentre erano a Los Angeles per una serie di impegni della squadra di calcio di lui e, una volta tornati nel Regno Unito per il 21esimo compleanno del figlio Brooklyn, lo avrebbero poi trasmesso a parenti e membri dello staff. La fonte anonima citata dal Sun ha spiegato il periodo di paura vissuto dalla coppia: “È stato uno scenario terribili. Un incubo. David aveva degli impegni con l’Inter Miami, e Victoria e la famiglia lo hanno accompagnato. Hanno partecipato ad un paio di serate promozionali, stringendo mani e baciando tifosi e dirigenti, poi sono rientrati a Londra e sono andati direttamente nella loro residenza nei Cotswolds”.

Il tutto sarebbe avvenuto nei primi giorni di marzo 2020 e il tutto sarebbe continuato anche in occasione della festa del figlio Brooklyn il giorno 6. Successivamente, tornati a Miami, ecco i sintomi. “Quando sono tornati a casa, David ha iniziato a stare male e a Victoria è venuto mal di gola e aveva la febbre mentre molti membri del loro staff, si sono ammalti. Alcuni anche in maniera piuttosto grave. A quel punto Victoria è stata presa totalmente dal panico e temeva che potessero diventare dei super-diffusori del virus, così ha messo in quarantena stretta l’intera famiglia per oltre due settimane”.

Fortunatamente i due si sono ristabiliti ma per un po’ di tempo hanno proseguito la quarantena forzata declinando inviti ad eventi e cancellando anche la festa dei 18 anni del figlio Romeo. Ora nessun problema con i Beckham che stanno bene e hanno ripreso le loro normali attività nel pieno della salute e della sicurezza.