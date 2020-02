Retroscena Bojinov-Catania, salta tutto? Ecco cosa è successo

Valeri Bojinov al Catania, l’affare è momentaneamente saltato. Il motivo? L’attaccante continua ad essere combattuto su quale destinazione accettare.

Nelle scorse ore l’ok con la società rossazzurra, nonostante l’insistenza anche del Pescara. Poi il ripensamento. Bojinov, infatti, non sarebbe salito sull’aereo pagato dal Catania per portarlo alla corte di Cristiano Lucarelli perché starebbe prendendosi ancora del tempo per riflettere. Secondo quanto affermano Alfredo Pedullà e Gianluca Di Marzio, sotto potrebbe esserci un nuovo rilancio del Pescara. Al momento l’attaccante rimane a casa, in attesa di decidere quale offerta accettare. La Serie B potrebbe intrigarlo di più nonostante abbia già dato la sua parola al mister Lucarelli.