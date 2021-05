Retroscena Casillas: in ospedale dopo dolore al petto mentre giocava a Padel

Per l'ex portiere solo un grande spavento. Ora sta bene

Paura per Iker Casillas. L'ex portiere del Real Madrid e del Porto si sarebbe sentito poco bene nei giorni scorsi mentre giocava a padel. L'ex estremo difensore che il primo maggio del 2019 aveva avuto un infarto, avrebbe avuto dei forti dolori al petto mentre si trovava impegnato a fare sport. Il classe 1981 si sarebbe diretto al pronto soccorso per dei controlli lo scorso mercoledì 28 aprile e sarebbe poi stato dimesso il giorno successivo a seguito degli accertamenti che non avrebbero trovato nulla di preoccupante per la sua salute. A riportarlo è il periodico iHola!.