Retroscena Ibrahimovic: “Chiellini? Lo trascinai come un cane disobbediente…”

Curiose dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic in merito alla Serie A e ad alcuni giocatori che militano nella Juventus. Come riporta Goal, che cita La Gazzetta dello Sport, nella sua autobiografia, lo svedese ha raccontato alcuni aneddoti passati.

CHIELLINI E CR7– “Mi fece un tackle da dietro. A fine gara lo trascinai come un cane disobbediente, ha detto Ibrahimovic su Giorgio Chiellini, difensore bianconero. Ma il centravanti ne ha anche per Cristiano Ronaldo: “Per lui è una sfida andare alla Juventus che ha vinto la Serie A sette volte di seguito? Andare in un club del genere non è una sfida. Se cercava una nuova sfida, sarebbe dovuto andare alla Juve quando era in B, per riportarla in A e farla tornare ai vertici”.