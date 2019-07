Retroscena James Rodriguez, la promessa di Mendes a De Laurentiis: “Lascia il Real solo per il Napoli”

James Rodriguez continua ad essere il sogno del Napoli. Carlo Ancelott e Aurelio De Laurentiis sperano di poter mettere a segno il grande colpo di mercato.

Se da Madrid continuano i rumors di mercato che vogliono anche l’Atletico Madrid interessato al calciatore del Real, in Italia, l’edizione odierna de Il Mattino riporta un retroscena che non lascia dubbi su quale sarà la prossima destinazione del colombiano.

PROMESSA – Secondo il quotidiano, infatti, il potente procuratore di James Rodriguez, Jorge Mendes, avrebbe dato garanzie al Napoli promettendo a De Laurentiis che l’unica destinazione possibile per il proprio assistito sia il club azzurro. Il Real Madrid avrebbe chiesto un incontro all’agente portoghese per fare chiarezza sull’operazione. Allo stesso tempo, il presidente del Napoli avrebbe piena fiducia in Mendes conoscendo anche la situazione contrattuale del colombiano, in scadenza nel 2021 e potenziale affare a parametro zero nella prossima stagione.